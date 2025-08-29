C’è ancora tempo per iscriversi ai seminari formativi su corpo e voce condotti dagli attori della compagnia danese ospite d’eccezione della rassegna “Teatri d’Estate” organizzata dalla compagnia Il Salto del Delfino. L’Odin Teatret ha un’esperienza di oltre 60 anni con presenze in tutto il mondo e una lunga storia di collaborazioni in Sardegna iniziata nei primi anni ’70 a San Sperate e Orgosolo.

Dal 7 all’8 settembre sono in programma tre spettacoli e due seminari. Si parte domenica 7 settembre, a Villa de Villa, con un seminario mattutino (9-13) sulla presenza scenica condotto dagli attori Jacob Nielsen e Antonia Cioaza. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, il seminario di tecnica vocale con l’attrice Julia Varley. Alle 18.30 andrà in scena il primo spettacolo “I violinisti Stregoni” con Jacob Nielsen e Antonia Cioaza e la regia di Bustric. Seguirà alle 21 “L' eco del silenzio” con Julia Varley.

Lunedì 8 settembre, dalle 15 alle 19, sarà replicato il seminario sulla presenza scenica. Alle 21, nell’Aula Magna della scuola primaria lo spettacolo "Compassione" con la regia di Eugenio Barba.

Per informazioni si possono chiamare i numeri 393 8879311 (anche Whats App) o visitare il sito www.ilsaltodeldelfinoteatro.it

