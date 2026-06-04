Grande attesa per il rapper Guè a Sorso, dove la comunità si prepara ad accogliere fan da tutta la Sardegna. Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 6 giugno alle 18 il Parco Vita di Sorso ospiterà il concerto in esclusiva di Guè, uno degli artisti più iconici della scena hip hop italiana.

L’evento rappresenta uno dei momenti clou di Sorso Estate 2026 e chiude la prima edizione di “Bellezza in Musica”, la rassegna inaugurata lo scorso dicembre e pensata per unire musica, arte e cultura. Rapper e produttore discografico tra i più influenti del panorama nazionale, Guè porterà sul palco del Parco Vita tutta la forza, la tecnica e l’identità del rap italiano.

È uno dei tre membri dei Club Dogo, gruppo hip hop attivo tra i primi anni Duemila e la metà del decennio seguente. A partire dal 2011 ha intrapreso una proficua carriera da solista nel corso della quale ha pubblicato dieci dischi, di cui uno con Marracash.

Nel febbraio 2024 ha partecipato al 74esimo Festival di Sanremo in qualità di ospite, affiancato da Luchè, Gigi D'Alessio e Geolier, quest'ultimo in gara al Festival, insieme ai quali canta un medley intitolato Strade, che si piazza al primo posto in classifica nella serata delle cover.

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