Paura per Sophia Loren.

L’attrice, 89 anni compiuti da poco, è caduta e si è fratturata un femore.

Soccorsa, è stata portata in ospedale a Ginevra, in Svizzera, dove è stata operata.

Da quanto si apprende l’intervento è andato per il meglio e ora la Loren dovrà trascorrere un periodo in convalescenza.

Per lei tutti gli impegni in agenda annullati, per consentire riposo e recupero.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata