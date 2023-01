Fabio Loi, costumista e scenografo molto noto a Sassari, è stato ospite ieri sera della trasmissione condotta da Amadeus “Soliti Ignoti”, su Rai1.

«Sono stato contattato dalla redazione – spiega Loi – ed ho accettato subito incuriosito da questa esperienza insolita che si è rivelata molto interessante anche dal punto di vista umano. Per la prima volta sono stato io ad essere ‘vestito’ dalle bravissime costumiste del programma in un’atmosfera di grande serenità e professionalità. Amadeus è molto gentile e mette tutti a proprio agio».

L’identità di Loi, nonostante gli indizi, non è stata indovinata. Il costumista e scenografo ha precisato come nel suo lavoro “gli schizzi non mancano”, ma il suggerimento non è bastato a far vincere 15mila euro ai 2 concorrenti.

Tra gli ultimi lavori che hanno visto impegnato Fabio Loi, lo spettacolo “Liberate l'Artista” andato in scena pochi mesi fa in Perù al Teatro Pirandello di Lima, e poi le collaborazioni con LoTeatrì, l’associazione “Tusitala Storytelling”, “Maldimarem”, “La Botte e Cilindro”, “Circomobile”, “Estemporada”, “Popular Scool”, "7 in Valigia".

