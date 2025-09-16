«L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler». È una delle strofe dell’ultima canzone di Fedez, svelata dallo stesso cantante in una storia su Instagram. Una “frase choc” che sta già facendo discutere, alimentando polemiche.

Ma nel mirino del rapper non c’è solamente il fuoriclasse del tennis, ma anche la segretaria del Pd, Elly Schlein (per la frase «Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei») e Carlo Acutis, da poco proclamato santo («Il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire una bestemmia»).

Nel testo del brano anticipato anche riferimenti al caso De Martino dei video “rubati” e all’omicidio di Charlie Kirk.

