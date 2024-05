Nuovo impegno per il Coro Serpeddì di Sinnai fuori dai confini dell’isola.

La località è stavolta Rovereto dove il coro sardo domenica 12 maggio parteciperà a “Sa die de sa Sardigna”, festa del Popolo Sardo organizzata dal Circolo ricreativo “Maria Carta” di Rovereto.

Il programma prevede alle 10, nella parrocchia San Giuseppe Brione, la Santa Messa animata propeio dal Coro Serpeddì con i canti liturgici in lingua campidanese.

Nel pomeriggio presso la sala filarmonica di Rovereto si terrà il concerto nel quale il coro sinnaese sarà affiancato da due formazioni musicali locali, il Coro Soldanella Brentonico e la Corale Ludovico Viadana Rovereto.

Per il Coro Serpeddì – diretto dal maestro Andrea Desogus - sarà una nuova occasione per promuovere e diffondere la cultura e le tradizioni sarde attraverso i canti religiosi e profani, antichi e recenti, della tradizione sarda campidanese, come già fatto in questo stesso anno a Bovolone (VR) e Mantova e gli scorsi anni a Praga, Bolzano, Llangollen (Galles) oltreché in tante località della Sardegna (tra cui l’organizzazione l’anno scorso dell’importante rassegna corale itinerante “Cantus e Melodias de cuatru Provincias”).

Per questo il coro si esibisce disposto in semicerchio con brani eseguiti a cappella, con indosso l’abito tradizionale maschile di Sinnai, tipico delle feste e delle grandi occasioni familiari.

