Un'appassionata ricerca nel ricco e apprezzatissimo repertorio di jazz e easy listening internazionale, alla ricerca delle gemme nascoste: Simona Arrai e il suo quintetto vanno in scena questa domenica al Bflat di Cagliari, con un concerto dedicato proprio alle "Hidden Gems", rivisitate e reinterpretate con mani esperte e raffinato gusto per l'occasione.

L'appuntamento è per le 19 di domenica al locale di via del Pozzetto, dove la cantautrice e virtuosa della voce jazz Arrai sarà accompagnata nel concerto dagli altri membri del quintetto, con Matteo Sedda alla tromba, Mauro Mulas al piano, Alessio Povolo al basso e Daniele Russo alla batteria. Obiettivo di "Hidden Gems" è ridare luce a quei brani, magari anche scritti da artisti di fame mondiale e dalla straordinaria qualità sonora, che si sono però persi nella memoria popolare. Riarrangiando e riscoprendo queste "gemme", il progetto intreccia la familiarità degli artisti omaggiati con l'originalità e le influenze di Arrai, dando un sapore originale allo standard jazz e proponendo anche alcuni inediti. u

