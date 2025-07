Il Parco Riva Azzurra di Cannigione ospiterà venerdì 25 luglio dalle ore 19.30 il Silent Sardinia Festival VII edizione, con pratiche per il benessere corporeo, laboratori di riciclo creativo e la prima nazionale di “Fiore di Luna” spettacolo dal ciclo Silent Tales. Rigorosamente in cuffia e nel rispetto del luogo, dei suoi suoni, della sua fauna, il pubblico di ogni età potrà cimentarsi in balli di diversi generi musicali lo spettacolo della Silent Disco Night.

L’evento è promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni, e dal delegato all’Ambiente e Pubblica Istruzione, Michele Occhioni. Gli eventi di venerdì giungono al termine di un programma che coinvolge la comunità di Arzachena rispetto agli obiettivi 14 e 15 dell’Agenda UE 2030. Roerso Mondo ETS, ente con sede a Cannigione e ideatore della rassegna, nell’anno scolastico 2024-2025 ha condotto un programma di attività per divulgare i valori dell’ecologia tramite la creatività negli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Arzachena, coinvolgendo oltre 1.000 studenti dalle Scuola dell’infanzia alla primaria e secondaria in attività di spettacolo dal vivo e laboratoriali, finalizzate ad accrescere il rispetto per l’ambiente e l’inclusione sociale.

Un progetto interdisciplinare ed innovativo che fonde i linguaggi dello spettacolo dal vivo con la psicologia dell’Infanzia grazie all’apporto di Julie Messina, psicologa e responsabile area laboratoriale scolastica di Roerso Mondo.

