Sarà un’estate da vivere tutta d’un fiato quella che si appresta ad accendere il palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero con l’Alguer Summer Festival 2025, un’edizione ricca di grandi nomi e ritorni attesi.

Ad aprire la manifestazione, il 5 agosto, sarà Gianluca Gotto che torna in scena con il nuovo talk “Le Tre Vie del BenEssere”. Il 7 agosto, riflettori puntati su un gigante del rap italiano: Fabri Fibra torna sul palco dell’Alguer Summer Festival con il suo Festival Tour 2025. L’8 agosto, il protagonista sarà Alfa, il giovane cantautore genovese con il tour “Non so chi ha creato l'estate ma so che era innamorato”. Alfa è il protagonista delle radio con “A me mi piace” feat. Manu Chao, che ha scalato le classifiche italiane ed europee. E proprio lui, Manu Chao, sarà la star indiscussa del 10 agosto. Tutto esaurito per un live che si preannuncia indimenticabile. Con brani come “Clandestino”, “Mala Vida” e “Próxima Estación: Esperanza”, il cantautore franco-spagnolo tornerà a scaldare il pubblico italiano con la sua musica senza confini, in un evento che è già stato definito una vera festa collettiva. L’appuntamento fa parte della rassegna “Spettacoli di Parole”.

Il 16 agosto, l’anfiteatro si trasformerà in un teatro sotto le stelle con il ritorno di Enrico Brignano. Dopo il successo de “I 7 Re di Roma”, il comico romano porta ad Alghero il suo nuovo spettacolo “Bello di mamma!”. Il 18 agosto, sarà la volta di Barbascura X, il divulgatore scientifico più irriverente del web, con lo spettacolo “Sono qui per Chaos”. Gran finale il 20 agosto con “Voglio Tornare Negli Anni 90”, il live show più esplosivo e nostalgico d’Italia. L’Alguer Summer Festival 2025 è organizzato da Shining Production in collaborazione con Le Ragazze Terribili, Roble Factory, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, con la partecipazione di Mister Wolf per la data di Barbascura X.

© Riproduzione riservata