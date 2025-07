Slitta a data da destinarsi il concerto di Francesco Demuro, in programma questa sera a Olbia, alle 21.30, sul sagrato della basilica di San Simplicio. L’evento è stato annullato a causa di una laringite acuta del tenore; l’organizzazione si riserva di comunicare prima possibile la nuova data.

“Con grande dispiacere devo comunicare che, a causa di una laringite acuta causata da un forte colpo d’aria condizionata, non potrò esibirmi nel concerto previsto per questa sera”, spiega lo stesso Demuro via social. “I medici mi hanno consigliato assoluto riposo vocale per evitare complicazioni e garantire un pieno recupero. Il concerto – si legge ancora sul post pubblicato stasera – non è cancellato, ma soltanto rimandato a una nuova data che verrà comunicata quanto prima. Mi scuso profondamente con il pubblico e con l’organizzazione per questo contrattempo, ma sono certo che ci ritroveremo presto, con la voce pienamente ristabilita, per condividere la musica con ancora più emozione e gratitudine. Grazie per la comprensione e per l’affetto che mi dimostrate sempre”.

Il concerto del celebre tenore – un recital d’eccezione accompagnato dal grande maestro James Vaughan, figura storica del Teatro alla Scala – avrebbe dovuto inaugurare oggi il Festival Bernardo De Muro. Stando così le cose, la manifestazione intitolata a uno dei più grandi tenori italiani del Novecento debutterà il 27 luglio nel Parco della Pineta a Laconi, Arzachena: protagonista il grande Nicola Piovani, autore delle musiche de “La vita è bella”, insieme al flautista Massimo Mercelli e all’Orchestra Vittorio Calamani, formazione sinfonica under 35 tra le più promettenti d’Europa.

