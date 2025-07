Contrabbassista eccelso, compositore che aveva studiato la musica classica e teneva presente le "lezioni" di Duke Ellington, Charlie Parker e Lennie Tristano, meticcio di origini che proponeva una musica "mericcia". Charles Mingus è considerato uno dei musicisti più influenti del jazz. L'artista staunitense sarà omaggiato dal Blue Note Brass Sextet plus drums domani alle 20.30 nella Cantina Li Duni di Badesi .

Sul palco si potrà gustare il progetto “La Musica di Charles Mingus”, che esplora il repertorio del grande contrabbassista e compositore avvalendosi degli arrangiamenti scritti per la formazione sassarese dall' arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra fiorentino Duccio Bertini. Collaboratore di Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Scott Hamilton e Arturo Sandoval, tra i tanti, Bertini ha lavorato su una serie di classici del repertorio di Mingus.

L'appuntamento rientra nel cartellone estivo del Festival "(to) be in jazz-I Concerti aperitivo" organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna (ABNO). In ogni appuntamento Il grande jazz incontra il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche con concerti accompagnati da visite guidate (alle 18.30) e degustazioni.

