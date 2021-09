Grande paura per Shakira: la popstar ha raccontato di essere stata vittima di un attacco da parte di una coppia di cinghiali mentre passeggiava in un parco di Barcellona con suo figlio di otto anni.

La cantante ha spiegato di essere stata aggredita dagli animali, che le hanno poi strappato la borsa fuggendo nel bosco.

La brutta avventura è stata raccontata con una serie di “stories” su Instagram.

"Guarda come due cinghiali che mi hanno aggredito nel parco hanno lasciato la mia borsa”, ha raccontato la cantante sui social mostrando ciò che resta della borsa dopo averla recuperata.

Poi, rivolgendosi al figlio: “Dì come tua mamma ha resistito al cinghiale”.

La cantante non è stata la sola vittima dei cinghiali che, a Barcellona come a Roma, hanno invaso negli ultimi tempi la città, spesso attaccando gli animali domestici e bloccando il traffico, con grande paura per residenti e turisti.

