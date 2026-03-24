Sfera Ebbasta ed Ernia tornano alla Olbia Arena. Il Red Valley svela i nomi dei primi artisti del 2026, e nella line up spuntano i due rapper milanesi, annunciati per il 15 agosto in occasione della terza e ultima serata dell’undicesima edizione del festival.

Sul palco a Ferragosto saliranno anche Samurai Jay e Rrari Dal Tacco, altro gradito ritorno, mentre il giorno prima sarà la volta di Kid Yugi, Noyz Narcos e Promessa. Dopo aver celebrato nel 2025 il traguardo dei suoi primi 10 anni, il Red Valley si prepara a tornare con l’obiettivo di confermarsi come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana, capace di unire generi, artisti e pubblico in un’unica grande esperienza.

Oltre alla novità della versione ridotta – quest’anno saranno tre e non quattro le serate del festival – la nuova edizione si prepara a introdurne altre, ampliando la proposta artistica e scenografica con produzioni ancora più spettacolari, nel solco di una tradizione che ha reso il Red Valley uno dei principali e più partecipati festival di musica pop del Mediterraneo, come gli oltre 350mila biglietti venduti nelle ultime quattro edizioni dimostrano.

Nelle prossime settimane l’organizzazione ufficializzerà altri protagonisti del 2026, fino a completare, a ridosso dell’evento, il programma della tre giorni olbiese.

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