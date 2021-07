A oltre vent’anni di distanza dalla prima stagione, torna “Sex and the City”.

Sono infatti iniziate le riprese del nuovo capitolo della serie cult targata Hbo, che si intitolerà “And just like that”.

Nelle scorse ore è stata pubblicata su Instagram la prima foto ufficiale del set, con Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis che sono tornate a vestire i panni di Miranda Hobbes, Carrie Bradshaw e Charlotte York per le vie di Manhattan.

Alla reunion non prenderà parte Kim Cattrall, che ha spiegato che è ora che Samantha Jones venga interpretata da un’attrice più giovane che sia portatrice di un messaggio di inclusività.

Il revival prevedrà dieci episodi della durata di mezz’ora che racconteranno la vita e gli amori delle tre donne sullo sfondo della Grande Mela.

Oltre alle tre protagoniste, ci sarà anche Chris Noth, che interpreta il personaggio di Mr. Big e che ha deciso di tornare sul set dopo un lungo tira e molla con la produzione.

Insieme a lui, torneranno anche Wille Garson nel ruolo di Stanford Blatch, Mario Cantone in quello di Anthony Marentino, Evan Handler in quello Harry Goldenblatt e David Eigenberg in quello di Steve Brady.

(Unioneonline/F)

