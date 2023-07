Nomi di spicco nel panorama della musica alternativa isolana e non solo saliranno sul palco di SeuInMusica, il festival arrivato all’ottava edizione organizzato dall’associazione culturale Kromatica e sostenuto dal Comune, in programma da domani a domenica in piazza San Giovanni a Seui.

«Abbiamo cercato di essere fedeli al tema scelto quest’anno ossia ‘alter-nativi’ - affermano i direttori artistici Andrea Sanna e Luigi Murgia - e nella selezione dei gruppi abbiamo cercato alcune espressioni tra le più originali, secondo noi, nel panorama musicale nazionale».

Tanti gli appuntamenti in calendario che animeranno dalla mattina a notte inoltrata. Così come ricco è l’elenco degli artisti scelti quest’anno. Spiccano il trio del polistrumentista milanese ‘Ze in the Clouds’ per la prima volta in Sardegna assieme a due nomi d'eccezione (Gianluca Pellerito e Riccardo Oliva), Daniele Ledda con il progetto Clavius e il gruppo King Howl che sarà a Seui nell’ambito di un tour tra Italia ed Europa.

Inoltre ci sarà anche la band sarda Syncopated City, la musica da camera e post-rock dei Safir Nou, Tooker & Wazoo, Tum e Chicken Grease.

Ma ci sarà anche uno spazio dedicato al cantautore italiano Lucio Dalla dal titolo “Il mio nome è Lucio (un uomo come me)”: una sequenza di emozioni liberamente ispirate alla poesia lirica e musicale del grande artista bolognese. Durante la tre giorni si svolgerà inoltre una masterclass di improvvisazione tenuta da Simone Grande.

«La musica – aggiunge il sindaco Fabio Moi - è parte integrante dell'identità dei seuesi, radicata nella lunga tradizione della Banda musicale la cui storia ha superato il secolo di attività. Sin dalla sua prima edizione, questa manifestazione si è affermata gradualmente come un evento di rilievo nel panorama musicale sardo. L'obiettivo nei prossimi anni è quello di promuovere ulteriormente la crescita della manifestazione».

© Riproduzione riservata