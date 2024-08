In occasione dell’atteso concerto de “I nomadi” in programma a Settimo San Pietro per la sera del 13 settembre, il Comune concederà il suolo pubblico ai titolari di licenza per il commercio che nell’occasione vorranno allestire le proprio bancarelle.

Le domande vanno presentate tramite Pec all’indirizzo: suape.parteolla@pec.it entro il 6 settembre.

Il concerto è offerto dall’amministrazione comunale nell’ambito delle manifestazioni dell’estate. Uno spettacolo attesissimo destinato a calamitare l’interesse di migliaia di fan da diverse parti della provincia e non solo. Il palco sarà allestito in via 1 Maggio, di fronte al Parco degli ulivi dove troverà posto il pubblico.

I Nomadi sono un gruppo musicale fondato nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio. In carriera, il gruppo hanno pubblicato 82 album, tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie. Il gruppo è fra i più longevi complessi al mondo con sessanta anni di attività e con 15 milioni di dischi di venduti. La composizione, dopo tutti questi anni, è comprensibilmente cambiata varie volte, anche a causa della prematura scomparsa di Augusto Daolio e Dante Pergreffi.

A seguito della scomparsa dello storico leader del gruppo, Augusto Daolio, è stata fondata, nel 1992, ad opera anche di Beppe Carletti, Cico Falzone e Daniele Campani, oltre che di Rosanna Fantuzzi, la compagna di Augusto, che ne è presidente, l'Associazione Augusto per la Vita, che si occupa della raccolta di fondi, tramite la pubblicazione di opere dedicate al cantante, da donare sotto forma di borse di studio per la ricerca sul cancro. L'idea di questa associazione nacque il giorno stesso dei funerali del cantante, quando i molti fan presenti al rito lasciarono, spontaneamente, parecchie offerte in denaro.

