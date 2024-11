L’Associazione culturale T.A.M T.A.M. propone da oggi e domenica a Sestu la decima edizione della manifestazione “Attobius, festas e traditzionis", nell’ambito del 30esimo anniversario della fondazione della stessa Associazione, in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia. Stasera alle 17,30 si terrà la Santa Messa in onore di Santa Cecilia celebrata dal parroco don Sergio Manunza e animata dal Gruppo corale Santa Cecilia, dal coro “Lorenzo Perosi” e dal coro dei catechisti della Parrocchia San Giorgio Martire di Sestu che per l’occasione comporranno un unico coro diretto dal maestro Ignazio Perra. Seguirà il concerto “Voci in armonia", un viaggio musicale con la magia delle voci in coro” tenuto dal Coro Polifonico Giovanile “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cabras, diretto da Fenisia Erdas.

Domenica presso la Chiesa San Gemiliano, alle ore 19, si terrà un il concerto per oboe e archi “Classic music", percorso musicale fra celebri melodie classiche” tenuto dall’ensemble Trame sonore con Francesca Viero (Oboe), Oleysa Emelyanenko (Violino), Salvatore Rea (Viola), Karen Hernandez (Violoncello).

