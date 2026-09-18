Ariete – Il vostro entusiasmo contagia chi vi circonda: sfruttatelo a pieno per dare slancio a un nuovo progetto.

Toro – Un cambiamento deciso nelle abitudini vi farà scoprire un equilibrio che non immaginavate.

Gemelli – Curiosità e leggerezza saranno le vostre chiavi vincenti per trasformare un dubbio in opportunità.

Cancro – Fidatevi al cento per cento delle sensazioni: vi porteranno dritti nella direzione che cercavate da tempo.

Leone – Un’occasione inattesa vi permetterà di mostrare alcune qualità rimaste finora in ombra.

Vergine – Ricordate: le risposte arrivano quando smettete di cercare la perfezione a ogni costo.

Bilancia – Ritrovate il vostro equilibrio ideale mettendo al primo posto ciò che vi fa davvero stare bene.

Scorpione – La vostra invidiabile determinazione aprirà presto una porta che sembrava ormai chiusa.

Sagittario – Un pizzico in più di coraggio vi permette di trasformare un’idea astratta in una realtà concreta.

Capricorno – Alleggerite il ritmo per ritrovare un po’ di lucidità e affrontare al meglio le prossime sfide.

Acquario – Nuovi incontri interessanti portano stimoli capaci di cambiare radicalmente il vostro punto di vista.

Pesci – Un piccolo gesto ricevuto nel momento del bisogno vi restituirà una bella dose di entusiasmo e serenità.

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