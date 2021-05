L'Ente Concerti "Marialisa de Carolis" va a caccia dei giovani talenti sardi della lirica. Sabato 22 maggio al Teatro Comunale di Sassari, si svolgerà l'audizione riservata agli under 35 e aperta a tutti i registri vocali. Un evento biennale arrivato alla nona edizione, cui parteciperanno quest'anno 19 cantanti in arrivo da tutta l'isola.

La commissione giudicatrice sarà composta dal presidente dell'Ente Concerti Antonello Mattone, dal direttore artistico Stefano Garau e da Paolo Gavazzeni, regista, direttore artistico del canale Sky Classica HD e già direttore artistico della Fondazione Arena di Verona. Sarà stilata una graduatoria conclusiva dalla quale la direzione artistica si riserva di attingere per le produzioni delle Stagioni liriche, come ha già fatto in passato.

La prima vincitrice delle audizioni, nel 2005, è stata Susanna Carboni, cui sono seguiti Paola Spissu, Elisabetta Farris, Valentina Marghinotti, Ettore Agati, Silvia Arnone, Ilaria Vanacore e, nel 2019, Francesca Pusceddu.

(Unioneonline/v.l.)

