Il concerto vedrà l’esibizione dell’Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Sassari, diretto dal Maestro Andrea Ivaldi, e venerdì alle 20 proporrà in sala Sassu del Conservatorio un programma che spazia tra opere storiche e nuove composizioni in prima assoluta. L’evento, organizzato dal Conservatorio in collaborazione con il Circolo Musicale Laborintus, è inserito nell’ambito della Ottava Edizione della Rassegna MUSICANOVA, dedicata alla promozione della musica contemporanea e alla valorizzazione dei giovani talenti.

La serata si aprirà con la Renaissance Scottish Dances (1973) di Peter Maxwell Davies (1934 – 2016), un'opera che rielabora danze scozzesi del Rinascimento in una lingua musicale moderna e affascinante. A seguire Dario Sanna presenterà due sue opere in prima assoluta: Nagori (2024), un pezzo per flauto solo, eseguito da Luigi Pinna e Junrei – Sha (2024). In chiusura Fabio Conocchiella con Cadenze (2021).

Il concerto vedrà la partecipazione di una formazione strumentale ricca e variegata: Luigi Pinna e Vanna Sanna (flauto), Giorgia Carboni (oboe), Gabriele Pampiro (clarinetto), Riccardo Di Ciccio (fagotto), Danilo Ogno (corno), Diego Aresu e Lisa Mangini (tromba), Adriana Caria (sassofono), Anna Deriu e Walter Masala (pianoforte), Alessandro Catuogno, Gabriele Desole, Nicola Masala e Federico Pintus (percussioni), Francesca Floris (chitarra), Eduardo Braito Testa, Fulvio Corda, Samuele Cossu e Matilde Podda (violino), Davide Casu (viola), Alessia Sassu (violoncello), Gabriele Fais (contrabbasso).

© Riproduzione riservata