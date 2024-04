Gli archi, l'arpa, la tromba, il mandolino e le launeddas. E' un mix allettante quello che propone domani alle 20.30 in sala Sassu del Conservatorio di Sassari l'Ensemble Tèlèmaque.

Dalla sua fondazione nel 1994 a Marsiglia, l'ensemble si è dedicato alla creazione e alla diffusione di opere del nostro tempo. Negli anni 2000 e sotto la guida di Raoul Lay, la compagnia musicale Télémaque ha sviluppato in modo originale miscele con altre arti dello spettacolo.

Il progetto internazionale presentato a Sassari organizzato da Teatro e/o musica in collaborazione con il Conservatorio Canepa riunisce artisti italiani e francesi sotto la direzione di Raoul Lay, Il programma della serata propone “Il ballo delle occiate” di Maria Vincenza Cabizza, “Nuraghe for launeddas & ensemble” di Gerome Casalonga, “Fighting for Hope” di Karl Fiorini e “Folk Song” di Luciano Berio dove canterà il soprano Laura Delogu.

Il Progetto internazionale dopo il concerto prevede anche un masterclass per gli studenti di composizione.

