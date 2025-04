L'appuntamento è per domenica al Teatro Verdi di Sassari, con inizio alle 18.30. Il testo di “La Famiria Trampa (pigliemmuzzi l'America)”, commedia in sassarese, è stato scritto dall’autore portotorrese Renato Cubo, da un’idea di Leonardo Marras. L’adattamento per il teatro è stato curato da Pierangelo Sanna, regista della Compagnia del Teatro Sociale Paco Mustela.

In scena, in ordine di apparizione: Paolo Pintore, Paolo Salaris, Chiara Ara, Alessandra Sanna, Antonello Sanna, Salvatore Delogu, Leonardo Marras e Monica Anelli. La scenografia è di Monia Mancusa. Lo spettacolo si avvale delle musiche originali di Renato Cubo e Gino Marielli, arrangiamenti di Massimo Cossu.

La commedia ha il contributo della Fondazione Maria Carta attraverso "Limbas", il progetto dedicato alle lingue della Sardegna, tra le quali il sassarese. Parte dell'incasso della serata verrà devoluto a Emergency e andrà a finanziare i suoi due ambulatori presenti in città.

