Le musiche di Mozart, Schubert e Beethoven saranno al centro dell’ultimo appuntamento per il 2024 con la rassegna di musica da camera “Sabato in concerto”, organizzata dall’Associazione culturale musicale Ellipsis. il duo formato dal violinista Fortunato Casu e dal pianista Mauro Masala si esibirà sabato alle 18 all’auditorium “Adriana Villa” dell’Istituto comprensivo “Pasquale Tola” in via Monte Grappa 81 a Sassari.

Il programma prevede l’esecuzione della Sonata n. 4 KV 304 in mi minore di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata D384 in re maggiore di Franz Schubert e la Sonata n. 2 in la maggiore di Ludwig van Beethoven.

Fortunato Casu, originario di Oristano, ha studiato a Cagliari, perfezionandosi poi con Felice Cusano, Evgenjia Tchougaeva e Zoria Chikhmourzaeva in Italia e a Mosca al Conservatorio “Tchaikovsky", con Géza Kapàs alI’Accademia di Musica “Liszt” di Budapest. Ha collaborato con diverse orchestre nazionali ed internazionali, sotto la direzione di maestri di fama mondiale come Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Fabio Biondi, Lorin Maazel, Philippe Herreweghe, Barthold Kujiken, Fabio Luisi.

Mauro Masala, sassarese, docente di Teoria e Ear training al Conservatorio di Sassari – dove si è diplomato col massimo dei voti a soli 18 anni – ha vinto numerosi concorsi internazionali, ed è stato protagonista di diverse incisioni anche in prima esecuzione mondiale. Ha effettuato registrazioni per la Radio Vaticana, per la “Nuova Era” un cd sull’opera pianistica di Erik Satie, ottenendo lusinghiere critiche (Amadeus, CD Classica, RadioRAI3, le riviste americane Fanfare e American Record Guide) e l’inserimento nel catalogo discografico americano Opus. Ha inoltre frequentato un corso di Direzione d’orchestra tenuto da Massimo Pradella all’Accademia internazionale delle arti a Roma (AIDA) diplomandosi brillantemente.

© Riproduzione riservata