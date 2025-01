Migliaia di persone hanno applaudito Gianna Nannini ieri a Sassari nel concerto di Capodanno. Un’ora e mezza circa di spettacolo in cui l’artista toscana ha ripercorso una carriera lunga 45 anni, cantando brani come L’America, Fotoromanza fino a Sei nell’anima. La rocker ha offerto anche una sua versione di “No potho reposare” lodando le radici musicali dell’Isola.

Tanti i cori per i brani di Nannini da parte degli spettatori, i quali hanno di fatto riempito tutti gli spazi disponibili appena aperti gli ingressi. Al termine dell’esibizione la Gianna nazionale si è intrattenuta con alcuni fan firmando autografi.

Il pubblico a Sassari (foto Floris)

Il sindaco Giuseppe Mascia e la sua giunta, insieme alla maggioranza, hanno dato il benvenuto al nuovo anno preceduti dalla gag del duo comico Pino e gli anticorpi. «Mi auguro - ha detto il primo cittadino - che Sassari impari una buona volta a guardare avanti».

Mentre si attende di valutare in termini concreti l’indotto generato dal concerto la sensazione è che le persone presenti in città per l’evento di capodanno siano state molte di più rispetto a quello del 2023 con Nek e Renga.

