Il concerto "Ombre" apre il 5 marzo alle 19 in Sala Sassu la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, il ciclo di concerti più ricco e vario del territorio, organizzato dal “Canepa” di Sassari.

Protagonista della serata d'apertura la percussionista Silvia Cossu, allieva del Conservatorio sassarese e vincitrice della borsa di studio offerta dal docente Arminio Sechi in ricordo della moglie, la professoressa Patrizia Manca, prima diplomata in Strumenti a percussione del Canepa e prematuramente scomparsa nel marzo di due anni fa.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di Suomineito per vibrafono solo di Nebojša Jovan Zivković, Retrouvailles per due percussionisti e attori di Georges Aperghis (con Davide Collu), Satz per 5 tom-tom di Bruno Giner, Apollo’s Touch per vibrafono solo di Rodney Sharman e Kerberos per rullante da concerto e voce di Sydney Hodkinson.

Originaria di Sant'Andrea Frius, la ventiseienne percussionista Silvia Cossu ha conseguito la laurea triennale con lode e menzione speciale al Conservatorio di Cagliari prima di trasferirsi al Canepa. Collabora con diversi ensemble e orchestre ed è attualmente docente di Percussioni all’Istituto comprensivo di Tempio Pausania.

