Sette offerte per il capodanno sassarese ma ancora nessun nome.

Restano coperti dal segreto gli artisti candidati a esibirsi il 31 dicembre in piazza d'Italia per riscattare il fallimento, con la formula dei balli di gruppo dislocati in varie piazze, dello scorso anno.

L'assessora alla Cultura Laura Useri, ieri in V Commissione, si è limitata a informare sulle 30 proposte complessive pervenute all'amministrazione per il periodo natalizio tra allestimenti, eventi e capodanno. 248mila euro la cifra stanziata dal Comune.

«Speriamo però - afferma la pentastellata - di poter usufruire di una parte del milione e mezzo finanziato dalla Regione Sardegna per i capodanni isolani».

A presentarsi tutte società del territorio, qualificate e rinomate, che hanno risposto alla manifestazione d'interesse comunale definita da Useri «altamente democratica, che ha mostrato fiducia e apertura nei confronti di chi lavora sul mercato».

Intanto, nonostante i silenzi, trapela qualche nome tra i papabili del prossimo capodanno, come Carmen Consoli e Marina Rei, Achille Lauro e Sangiovanni, Chemical Brothers, Boombadash e Malika Ayane. Nei prossimi giorni, promette l'assessora, sbrigati i lavori degli uffici sulle schede comparative, la giunta si riunirà per decidere.

