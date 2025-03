Il Teatro S’Arza propone per la settima stagione la sua rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle loro famiglie: “Teatro a Primavera”.

Lo storico Spazio S’Arza di via Guido Sieni 2M a Sassari ospiterà una serie di rappresentazioni che spaziano tra fiabe, storie mitologiche e riflessioni sulla società contemporanea.

Dopo lo spettacolo inaugurale offerto dal Teatro S’Arza con "La principessa e il contadino", in cartellone per venerdì "Diversi?? Unici!!" della compagnia Teatro Tragodia di Mogoro. La storia racconta di una maestra che si reca presso una famiglia per chiedere come mai i bambini non stanno più frequentando la scuola. Le viene risposto che sono emarginati dagli altri bambini cosiddetti "normali". La maestra, senza saperlo, sta per fare un’esperienza "mostruosa": conoscerà tutti i componenti di questa famiglia unica e originale, scoprendo che, nonostante le loro stranezze, non nuocciono a nessuno, anzi rispettano gli altri, gli animali e la natura.

Gli altri spettacoli - L’8 aprile, Il Crogiuolo porterà in scena "W re cancioffali". Il 12 aprile, La Bottega dei Teatranti proporrà "Un mondo di fiabe". Il 9 maggio è in programma "Nel magico mondo di Oz" del teatro S'Arza che invece il 27 maggio metterà in scena "Topi, draghi e cianfrusaglie".

Due appuntamenti anche a giugno: il 7 con "Patapumfete!!" e il 10 con "Parola di Cocorito", entrambi della compagnia sassarese.

