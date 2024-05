Maggio, mese dedicato alla musica da camera a Sassari. Per quattro sabati l’Auditorium “Adriana Villa” dell’Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari, in via Monte Grappa 81, ospiterà altrettanti appuntamenti della rassegna “Sabato in concerto”. Organizzati dall'Associazione Musicale Ellipsis, i concerti avranno sempre inizio alle 18 e propongono un prezzo simbolico di 2 euro.

Inaugura il programma domani il pianista Raffaello Moretti, che eseguirà la “Ciaccona” di Bach-Busoni, “32 variazioni in do minore” e la “Sonata op. 109” di Beethoven, seguite da “Tre pezzi per pianoforte” D946 di Franz Schubert e la “Sonata n. 3” op. 58 di Fryderyk Chopin.

L'11 maggio sarà la volta del duo pianistico formato da Aurelio e Paolo Pollice con “Il giro del mondo in 80 giorni – Viaggio musicale sulle tracce di Mr. Fogg”. Il 18 maggio sarà la volta dell’Ensemble Ellipsis, formato da Alberto Cesaraccio (oboe), Giovanna Virdis (fagotto) e Matteo Taras (pianoforte), che proporranno musiche di Poulenc e Lalliet

Chiuderà la rassegna il 25 maggio il violinista Fortunato Casu e il pianista Mauro Masala, con brani di Mozart, Bethoven e Schubert.

