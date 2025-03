Brillante e sarcastica Michela Giraud smantella nel nuovo spettacolo la retorica dei vincenti. Il titolo è già un manifesto: “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”. Lo spettacolo targato Vivo Concerti approda a Sassari sabato (Teatro Verdi ore 21) nell'unica data sarda del suo tour.

Dopo il successo del suo debutto al cinema come regista con “Flaminia” Michela Giraud ritorna alla stand up comedy e mette alla berlina il mantra attuale che ci vuole performanti e vincenti nell'affrontare le complicazioni della vita. L'artista romana ammette con ironia i propri limiti: non sempre si riesce quando ci si trova ad affrontare le grandi sfide della vita come una separazione, un trasloco, o il cammino di Santiago in Birkenstock, metaforicamente “i lupi”.

Conduttrice (Comedy Central News), protagonista a “LOL: chi ride è fuori” prima come concorrente e poi come giudice, ha anche lanciato un podcast tutto suo, che dà voce alla sua passione meno conosciuta: la storia dell’arte. Il podcast è “Gioconde”, alla sua seconda stagione, e lei lo conduce con la storica dell’arte nonché migliore amica Maria Onori.

