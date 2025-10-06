Nuovo appuntamento mercoledì alle 20.30 al teatro Astra di Sassari con il Festival Plays!, organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro. In scena il gruppo Tide e la compagnia sassarese con un delicato spettacolo dedicato alla poesia di Antonia Pozzi dal titolo "Non puo’ essere altro che un infinito" omaggio ad Antonia Pozzi.

Nel lavoro di e con Roberta Campagna, la regia è di Pier Paolo Conconi.

Lo spettacolo è pensato per un pubblico dai 14 anni in su. “Il lavoro nasce dall’incontro con la poesia della giovane Antonia Pozzi – dice Conconi - vissuta a cavallo tra le due guerre nei primi decenni del novecento”. Una poesia umana e “fatta d’anima”, che desidera farsi “ponte sulle oscure voragini della terra”.

La poetessa, appare in scena come evocata dalla sua poesia: tra le pareti della sua stanza nella casa di Pasturo – tra le sue amate montagne. La troviamo al suo tavolo, tra le cose e le persone amate, che hanno abitato la sua esistenza. L’andamento e il ritmo dei pensieri che hanno dato colore e forma al suo essere, lascia intravedere un’immagine della poetessa che muta da una fisicità estatica ad una quasi rarefatta, priva di contorni netti, a tratti luminosa. Quasi un’anima – forse un angelo – che ritorna per un attimo nel mondo per lasciare il suo messaggio prima di volare via.

«Un messaggio che richiede un ascolto profondo -dice Campagna - intimo, se si vuole tentare di afferrare quella grazia fugace, che la poesia traccia nel cosmo attraverso quel bagliore, quella scintilla che illumina la vita e offre respiro al mondo».

© Riproduzione riservata