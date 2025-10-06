Sassari, al Teatro Astra l'omaggio alla poesia di Antonia PozziProtagonista Roberta Campagna, regia di Pier Paolo Conconi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo appuntamento mercoledì alle 20.30 al teatro Astra di Sassari con il Festival Plays!, organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro. In scena il gruppo Tide e la compagnia sassarese con un delicato spettacolo dedicato alla poesia di Antonia Pozzi dal titolo "Non puo’ essere altro che un infinito" omaggio ad Antonia Pozzi.
Nel lavoro di e con Roberta Campagna, la regia è di Pier Paolo Conconi.
Lo spettacolo è pensato per un pubblico dai 14 anni in su. “Il lavoro nasce dall’incontro con la poesia della giovane Antonia Pozzi – dice Conconi - vissuta a cavallo tra le due guerre nei primi decenni del novecento”. Una poesia umana e “fatta d’anima”, che desidera farsi “ponte sulle oscure voragini della terra”.
La poetessa, appare in scena come evocata dalla sua poesia: tra le pareti della sua stanza nella casa di Pasturo – tra le sue amate montagne. La troviamo al suo tavolo, tra le cose e le persone amate, che hanno abitato la sua esistenza. L’andamento e il ritmo dei pensieri che hanno dato colore e forma al suo essere, lascia intravedere un’immagine della poetessa che muta da una fisicità estatica ad una quasi rarefatta, priva di contorni netti, a tratti luminosa. Quasi un’anima – forse un angelo – che ritorna per un attimo nel mondo per lasciare il suo messaggio prima di volare via.
«Un messaggio che richiede un ascolto profondo -dice Campagna - intimo, se si vuole tentare di afferrare quella grazia fugace, che la poesia traccia nel cosmo attraverso quel bagliore, quella scintilla che illumina la vita e offre respiro al mondo».