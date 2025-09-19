Nuovo titolo domenica al teatro Astra di Sassari (alle 18) per il 4° Festival Plays! organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro. In scena la compagnia algherese Teatro d’invern con "Regolimondo", consigliato per un pubblico dai 10 anni in su.

Lo spettacolo dedicato ai temi dell’amicizia e della collaborazione, affronta trasversalmente temi come l’affettività tra persone dello stesso sesso e l’omogenitorialità, suggerendo di non perdere mai di vista la bellezza delle semplici cose che possono rendere felici un individuo. Testo di Giuseppe Ligios, Marina e Giovanni Trudu, Regia di Giuseppe Ligios, con Antonello Foddis, Marina e Giovanni Trudu.

Il festival multidisciplinare unisce il teatro ragazzi al teatro di prosa, alla danza e agli incontri culturali. Nato per creare un ponte tra i diversi target di pubblico il progetto Plays! è diventato nel tempo un cartellone molto seguito e atteso che propone un’offerta ampia, ricca di linguaggi e temi.

