Una stanza, due cugini che accolgono un vecchio, solo, abbandonato, disoccupato, senza fissa dimora. E' l'incipit dello spettacolo "La voliera dei canarini" in programma domani e giovedì alle 21 sul palco del Teatro Astra di Sassari. Il titolo è inserito nella rassegna “Primavera a Teatro”, organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari che propone un percorso teatrale tra classici della letteratura, opere di forte impatto sociale e produzioni contemporanee.

"La voliera dei canarini" è un testo scritto e diretto da Mario Lubino, interpretato da Claudio Dionisi, Stefano Dionisi e Alberto Lubino. Quello che contraddistingue la pièce è l'insensata convivenza dei personaggi. Ci troviamo di fronte a quello che potremo definire il teatro dell'assurdo. La pazzia è presente in questo testo ed evidenzia la debolezza del sistema di assistenza nei confronti dei diversi, l'abbandono a cui sono sottoposti per varie ragioni gli anziani, in una società sempre più opulenta e sempre più egoista.

Commento musicale di Mario Chessa e Marco Piras (Bertas). Scenografia Igino Panzino, direzione tecnica Tomaso Tanda - Assistente tecnico Uccio Sisto. Luci e fonica Grandi Luci di Tony Grandi

