A Senorbì cresce l’attesa per la grande estate di eventi legati ai festeggiamenti in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda. Il Comitato “I ragazzi del ’76” ha infatti ufficializzato il nome dell’artista che animerà la serata principale del 1 agosto, una delle date più attese del programma estivo. Sarà Emis Killa il protagonista del Senorbì Summer Festival, con un esclusivo DJ set previsto a partire dalle 23. L’annuncio conferma le prime indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e ha già acceso l’entusiasmo tra i più giovani e non solo, contribuendo a rafforzare l’attesa per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti clou dell’estate nel territorio.

Gli appuntamenti di festa inseriti nel contesto delle celebrazioni per i santi Antioco e Mariedda, rappresentano uno dei momenti più significativi del calendario locale, capace ogni anno di richiamare pubblico anche dai centri vicini. Presto verrà reso noto il programma completo della manifestazione, che unirà come sempre tradizione, momenti religiosi, appuntamenti civili, animazione per i più piccoli e intrattenimento musicale. Intanto, l’annuncio del nome del rapper milanese rappresenta il primo grande tassello ufficiale di un’estate che si preannuncia particolarmente ricca per Senorbì.

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