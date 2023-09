Cambio di programma nel cartellone degli appuntamenti organizzati dal comitato dei festeggiamenti di Santa Vittoria per celebrare la patrona di Sarroch: il concerto dei Gemelli Diversi, previsto per lunedì 18 settembre alle 22 in Piazza Mercato, è stato annullato a causa di un infortunio capitato a uno dei due artisti, Emanuele Busnaghi.

Saltata l’esibizione del duo, il comitato si è subito messo all’opera per trovare un’alternativa valida: al posto dei Gemelli Diversi, sul palco accompagnati da Stvpid Brazy e DanyJeey saliranno Paolo Noise e Paps dei Pap’s n’Skar.

«Ringraziamo gli artisti che in così poco tempo si sono resi disponibili ad esibirsi a Sarroch e ringraziamo di cuore l'agenzia Vadilonga per l'impegno dimostrato in questa situazione di emergenza – fanno sapere dal comitato di Santa Vittoria -, con grande dispiacere abbiamo avuto la notizia che uno dei due artisti dei Gemelli Diversi ha avuto un infortunio fisico, la notizia ci è stata comunicata tramite la loro agenzia con tanto di certificato medico: non potranno quindi esibirsi a Sarroch. Da quel momento ci siamo adoperati senza sosta per trovare una soluzione e poter concludere al meglio i festeggiamenti della nostra santa patrona e non deludere le aspettative della gente per la serata. Auguriamo una pronta guarigione ad Emanuele Busnaghi, e confermiamo che gli artisti che saliranno sul nostro palco saranno Paolo Noise e a seguire Paps».

