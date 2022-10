Il suo nuovo singolo sta già spopolando, e in pochi giorni è riuscito a sfondare il tetto dei 50mila streaming su Spotify, e delle 100mila visualizzazioni su YouTube: il cantante di Capoterra Enrico Leonello, in arte Dèlè, si gode l’ennesimo successo della sua carriera in ascesa.

L’ultimo lavoro di Dèlè si intitola “Saprò guardarti”, e racconta la storia di Fabiano, un suo amico morto di recente a soli 44 anni a causa di un infarto. “Solitamente la morte viene raccontata dal punto di vista di chi rimane, con questo brano ho voluto focalizzare l’attenzione su chi lascia i propri cari – racconta Dèlè -, la canzone parla di un filo indistruttibile che unisce chi muore ai propri cari”.

Dopo il successo di “Resta qui”, Dèlè affronta nuovamente il tema della morte, e lo fa con lo stile e la sensibilità che ormai contraddistinguono le sue canzoni: per “Saprò guardarti”, distribuito dalla Universal Music Italia, il cantante di Capoterra si è avvalso ancora una volta della collaborazione di Flavio De Carolis, autore delle musiche.

Dèlè fissa già i prossimi obiettivi: “Entro dicembre usciranno altri due singoli: la mia musica ha riscosso l’interesse di alcune case discografiche, per cui sono in attesa di una proposta che faccia al caso mio”.

