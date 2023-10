Sant'Antioco, Calasetta e Carloforte saranno protagoniste nella terza puntata di "Origini", il programma di Rai 2 e Rai 1 condotto da Valentina Caruso e Francesco Gasparri, che parla di archeologia e territorio.

Il tofet punico, la necropoli con la tomba dell'Egizio, gli scavi tuttora in corso nell'antica Sulky, Sant'Antioco la città più antica d'Italia e poi ancora la tonnara di Carloforte e il suo paesaggio incontaminato saranno al centro della puntata dedicata alla Sardegna.

L'appuntamento è per domenica 15 ottobre alle 15 su Rai 2 e per sabato 21 ottobre su Rai1 alle 11.25 col meglio della puntata in una versione di mezz'ora. "Origini" è un nuovo programma Rai che esplora la storia affascinante della nostra nazione e dei suoi territori.

La conduttrice, Valentina Caruso, cagliaritana doc, laureata in archeologia, è anche volto delle trasmissioni sportive di Videolina e Radiolina, oltre che di "Camper" andato in onda in estate su Rai 1.

