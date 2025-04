«Vedere la piazza stracolma di giovani che cantano è sempre emozionante. È stata una serata tranquilla, senza eccessi né episodi negativi, segnata solo da tanto entusiasmo e divertimento»; più che soddisfatta dunque, Nadia Matta, sindaca di Santa Teresa Gallura, dove ieri, giorno di Pasqua, nella piazza Vittorio Emanuele I, è stato organizzato L’Easter Festival, giunto alla sua settima edizione. Evento che ha visto protagonisti i Coma_Cose, duo conosciuto da anni, la cui popolarità ha avuto un incremento con la recente esibizione al Festival di Sanremo con il loro “Cuoricini”; e poi ancora Kid Yugi, emblema della nuova wave del rap italiano; il comico del web Enzuccio e il dj regionale Thom C.

L’Easter Festival, ha scritto la sindaca Nadia Matta, «ha confermato anche quest’anno di essere un appuntamento di riferimento per i giovani del Nord Sardegna. Un evento dinamico e innovativo, capace di rispondere ai gusti e alle aspettative del pubblico più giovane», durante il quale «musicisti e artisti che ci hanno regalato momenti indimenticabili con le loro esibizioni».

L’edizione 2025 dell’Easter Festival è stata, come le precedenti, un evento musicale nato per attrarre un ampio pubblico di giovani, organizzato nell’intento di promuovere il territorio teresino come destinazione turistica attrattiva anche in primavera e nello specifico del periodo di Pasqua, che segna l’inizio della stagione turistica.

