Anche quest’anno ci sarà ad Arzachena il “Concerto di Pasqua”, che cade il prossimo 31 marzo, per il quale la Giunta comunale ha stanziato la consistente somma di 165.000 euro.

Si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele I, e sarà aperto a tutti e gratuito; un evento, questo, che intende aprire la stagione estiva (sebbene Pasqua quest’anno sia piuttosto anticipata), che si iniziò ad organizzarlo nel 2017, con la precedente Amministrazione Pisciottu ed è stato proseguito con l’attuale della sindaca Matta, e che è diventato ormai una tradizione.

Sarà un evento musicale «di forte richiamo», afferma l’Amministrazione comunale, dal quale si aspetta ricadute positive sulla valorizzazione turistica e ricettiva della cittadina, e che ha lo scopo non solo ad allietare la popolazione locale e coloro che qui già saranno presenti in vacanza ma è volto anche a favorire «la presenza di giovani, giovanissimi e famiglie da tutto il territorio regionale».

Sarà un unico concerto «con la presenza di artisti e dj noti nell’attuale campo musicale italiano».

Il programma artistico della giornata è ancora in via di definizione da parte dell’Amministrazione Comunale; e c’è curiosità per conoscere il nome di coloro che s'esibiranno sul grande palco della piazza principale del paese.

© Riproduzione riservata