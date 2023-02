Da Marisa Sannia passando per gli Ice e i Tazenda, arrivando a Bianca Atzei e Mahmood, sono diversi gli artisti che hanno portato la Sardegna a Sanremo.

Il primo in assoluto è stato nel 1965 il 23enne di Telti Vittorio Inzaina. Muratore, aveva vinto l'anno prima il festival di Castrocaro, il “Sanremo giovani” di quei tempi. A Sanremo cantò con il gruppo malgascio Les Surfs il brano “Si vedrà”, che raggiunse la finale. Il Festival fu però vinto da Bobby Solo con “Se piangi, se ridi”.

Nel 1968 arriva all’Ariston Marisa Sannia, una donna straordinaria che, con la sua timidezza e la sua eleganza, è passata dalla pallacanestro, al cinema, al palco di Sanremo, alla tv. Nata a Iglesias nel 1947, il suo destino sembrava segnato dall’amore per il basket. E invece nel 1966 ha strappato il suo primo contratto discografico con un singolo d'esordio firmato dal grande Sergio Endrigo. Due anni dopo il sogno: davanti a lei si aprono le porte del teatro Ariston. Interpreta in coppia con Ornella Vanoni "Casa Bianca", scritta da Don Backy, che si aggiudica il secondo posto e sarà la colonna sonora di "Alfredo Alfredo" di Pietro Germi, con Dustin Hoffman e Stefania Sandrelli.

Sannia torna al Festival per altre due volte, per poi collaborare con Vecchioni, De Gregori, Lauzi, Minghi, de Moraes e De Angelis.

Nel 1970 è il momento del gallurese Angelo Sotgiu con i Ricchi e Poveri. Nato a Trinità d’Agultu, Sotgiu e il suo gruppo debuttano a Sanremo con “La prima cosa bella” in coppia con Nicola di Bari ottenendo il secondo posto. I Ricchi e Poveri torneranno a Sanremo altre 11 volte, vicinissimi al record di Al Bano, Toto Cutugno e Peppino di Capri (15 festival).

Nel 1977 i Collage da Olbia arrivano al secondo posto con “Tu mi rubi l'anima” mentre nel 1988 è il turno dei sassaresi Ice. Dopo aver vinto il Festival di Castrocaro, portano a Sanremo nella sezione Nuove Proposte “Mama”, la prima canzone in sardo del Festival scritta da Piero Marras.

Il gruppo algherese era formato da Andrea Desole, Massimo Cossu, Uccio Soro, Giancarlo Longoni e Paolo Zannin. «Sai che io sono nata ad Alghero?», chiede al frontman, Desole, Gabriella Carlucci. «Voi canterete in dialetto», aggiunge, subito corretta da Desole. «No, cantiamo in lingua».

Nel 1991 ecco i meravigliosi Tazenda con la versione italiana della loro “Disamparados” che, con la magia di Pierangelo Bertoli, diventa “Spunta la luna dal monte”. La canzone – una poesia - ha vinto la Targa Tenco. Non si sa a che posto sia arrivata perché il regolamento dell'epoca prevedeva di rendere note solo le prime posizioni della classifica finale. Ma il successo è straordinario.

Due i Festival di Sanremo per Bianca Atzei, la cantante nata a Milano da genitori di origini sarde. Nel 2015 con il brano Il solo al mondo, scritto da Kekko Silvestre, che ottiene il 14esimo posto. Nel 2017 torna all'Ariston con Ora esisti solo tu: il brano, giunto in finale, si piazza al nono posto. A vestirla da capo a piedi è stato sempre lo stilista algherese Antonio Marras.

Infine lo straordinario Mahmood, papà egiziano e mamma di Orosei: nel 2018 vince Sanremo Giovani con Gioventù Bruciata, trionfo che gli permette di staccare il ticket per la gara dei big dove, nel 2019, è primo con il brano Soldi (e secondo all’Eurovision Song Contest). Nell’ultima edizione di Sanremo, quella del 2022, stravince in duetto con Blanco con il brano Brividi. Alcuni dei versi più belli della canzone - a febbraio 2022 brano più ascoltato in una sola giornata su Spotify Italia, ben 3 milioni e 384.192 volte - «li ho scritti in Sardegna», ha rivelato Mahmood. Terra di ispirazione per tanti.

