Due premi speciali alla carriera al 75esimo festival di Sanremo. È quanto ha annunciato Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 13:30 confermando così i rumors e le anticipazioni che si stanno rincorrendo da giorni. «Anche i diretti interessati lo scoprono solo adesso – ha detto Conti – e quindi li sto invitando in diretta». E poi l’annuncio dei nomi: Iva Zanicchi «che 60 anni fa ha esordito su questo palco e ha vinto il Festival per ben tre volte» e Antonello Venditti.

Poi l’annuncio relativo alla serata dei duetti, con un omaggio nelle cover al cantautorato classico in una serata che sarà «una grande festa della musica».

Questo l’elenco ufficiale dei duetti:

Achille Lauro ed Elodie - Un tributo a Roma con “A mano a mano” (Riccardo Cocciante) e “Folle città” (Loredana Bertè)

Tony Effe e Noemi - "Tutto il resto è noia" (Franco Califano)

Bresh con Cristiano De André - "Crêuza de mä" (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia - "L'anno che verrà" (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo - "The sound of silence" (Simon and Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira - "L'estate sta finendo" (Righeira)

Emis Killa con Lazza e il primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala, Laura Marzadori - "100 messaggi" (Lazza)

Fedez con Marco Masini - "Bella stronza" (Marco Masini)

Francesca Michielin con Rkomi - "La nuova stella di Broadway" (Cesare Cremonini)

Francesco Gabbani con Tricarico - "Io sono Francesco" (Tricarico)

Gaia con Toquinho - “La voglia, la pazzia” (Ornella Vanoni)

Giorgia con Annalisa - "Skyfall" (Adele)

Irama con Arisa - “Say something” (A Great Big World, Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale - “Che cosa c’è" (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio - “Nel blu dipinto di blu” (Domenico Modugno)

Marcella Bella con Mirko e Valerio Lucia, TWIN VIOLINS - “L'emozione non ha voce” (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con i Neri per caso - “Quando” (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga - “Angelo” (Francesco Renga)

Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral band - “Il pescatore” (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino - “Yes, I Know My Way” (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello - “Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con il duo Ofenbach - “Overdrive” (Ofenbach feat. Norma Jean Martine)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys)

Shablo (con Gué, Tormento e Joshua) con Neffa - mix di "Amor de mi vida" (Sottotono) - “Aspettando il sole” (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara - “La cura” (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci - “Rossetto e caffè” (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga - “Un tempo piccolo” (Franco Califano)

