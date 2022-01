Il maestro Beppe Vessicchio ha rivelato di essere positivo al coronavirus e ora è in isolamento a casa. Se non si negativizzerà entro lunedì non potrà essere al teatro Ariston per il festival di Sanremo a dirigere l’orchestra. Per ora, intanto, a fare le prove con Le Vibrazioni c’è un suo sostituto.

Sta bene, non ha particolari sintomi, ha detto, ed è in attesa del nuovo tampone. Per passare il tempo nel corso di questi giorni di quarantena “mi diverto a sentire chi mi propone per la carica di Presidente della Repubblica”. Il suo è infatti uno dei nomi scritti sulle schede per le votazioni in corso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata