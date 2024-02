Sanremo, gran finale.

Con Amadeus torna sul palco l’amico di sempre, Fiorello. Lunga carrellata musicale dei 30 cantanti in gara, ospiti Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l'età, l'étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che presentaranno la fiction Makari 3. In Piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua ritornerà sulla nave Costa.

Apre la serata la Banda musicale dell’esercito che intona l’Inno di Mameli. Fiorello entra in scena sulle note de L’uomo in frack di Domenico Modugno ma in versione Michael Jackson. Ed è subito show: «Amadeus sei un partito politico, vinci le Europee e vai a prenderti l’Eurovision».

LA CLASSIFICA PROVVISORIA – Ecco la classifica provvisoria dei voti delle quattro serate: Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Irama, Mahmood, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Diodato, Alfa, Il Volo, Emma, Gazzelle, Fiorella Mannoia, The Kolors, Il Tre, Mr.Rain, Negramaro, Ricchi e poveri, Dargen D’Amico, BigMama, Rose Villain, Clara, Maninni, Renga e Nek, BNKR44, La Sad, Fred De Palma, Sangiovanni.

LA SCALETTA – L’ordine di esibizione: Renga e Nek, BigMama, Gazzelle, Dargen D’Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr. Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, BNKR44, Rose Villain.

- IN AGGIORNAMENTO –

