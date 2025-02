Carlo Conti supera Amadeus: la prima serata del Festival di Sanremo 2025 registra il 65,3% di share con 12 milioni 600 mila spettatori (Total Audience). Oltre due milioni in più rispetto alla prima serata dell’anno scorso che aveva registrato 10 milioni 561mila spettatori, con uno share del 65.1 per cento.

La prima parte, dalle 21.25 alle 23.31, è stata vista da 15 milioni 75 mila spettatori, con uno share del 64,3%. La seconda parte, dalle 23.34 alle 25.59 è stata vista da 6 milioni 527 mila spettatori, con uno share del 66,9%. Il picco di ascolto è stato registrato alle 22.09 con 16 milioni 786 mila spettatori. Il picco di share è stato registrato alle 00.15 con il 70,1%. Il PrimaFestival registra il 39,1% di share con 8 milioni 986 mila spettatori. Sanremo Start dalle 20.44 alle 21.19 segna il 51,1% con 12 milioni 967 mila spettatori.

Compagni di viaggio di Carlo Conti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. «Non ho accettato di partecipare per fare la malata di cancro – le parole di Balti – ma in qualità di top model per indossare i miei vestiti e fare competizione a Cristiano ma non perché non voglio raccontare il dolore, nel mondo ovunque ci giriamo lo vediamo, ma stasera voglio essere una celebrazione della vita, lo voglio vivere così».

Damiano David è il superospite di stasera ma all'Ariston arriva anche la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. L'atleta racconterà la partenza della fiaccola.

In apertura parte la gara delle Nuove Proposte, con le sfide a due tra i quattro finalisti, Vale Lp e Lil Jolie con Maria Tomba, e Settembre con Alex Wyse. Le esibizioni vengono sottoposte al giudizio del pubblico con il Televoto (con un peso del 34%), della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (33%) e della Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate accederanno alla finale della terza serata.

All'Ariston sfilano anche metà dei Big valutati al 50% dal pubblico a casa con il Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Alla fine vengono annunciati i cinque più votati, di nuovo senza ordine di piazzamento.

Ci saranno anche il cast del film Follemente (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) e di due importanti titoli della fiction Rai: Belcanto, in arrivo da lunedì 24 su Rai1, di nuovo con Puccini e Carmine Recano e Giacomo Giorgio, e Champagne - Peppino di Capri, in onda su Rai1 il 24 marzo, con il piccolo Alessandro Gervasi, 6 anni, che promette di stupire al pianoforte, il cantante caprese da bambino, e Francesco Del Gaudio (Peppino da grande).

Sul palco di piazza Colombo si esibisce BigMama.

