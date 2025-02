Al via la 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Si apre con l'omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all'Ariston nel 2016, rivisitato dall'orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli.

Sul palco le 29 canzoni dei Big, sottoposte al giudizio della Giuria della Sala stampa dell'Ariston Roof. A fine serata, Conti annuncia i primi cinque, non in ordine di classifica.

Co-conduttori due campioni della tv generalista: Antonella Clerici, già all'Ariston con Paolo Bonolis nel 2005, conduttrice unica nel 2010 e compagna di viaggio di Amadeus in una serata del 2020, e Gerry Scotti, al suo debutto assoluto.

Superospite Jovanotti, tornato sulle scene dopo due anni di stop, aspettando il PalaJova. L'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad duettano sulle note di Imagine, per lanciare un messaggio di pace e solidarietà. Sul palco di piazza Colombo c'è Raf.

Non manca un ricordo a Fabrizio Frizzi, sulle note di “Hai un amico in me” della colonna sonora di Toy Story.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti:

Gaia – Chiamo io chiami tu

Francesco Gabbani – Viva la vita

Rkomi – Il ritmo delle cose

Noemi – Se ti innamori muori

Irama – Lentamente

Coma_Cose – Cuoricini

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Marcella Bella – Pelle diamante

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Giorgia – La cura per me

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Rose Villain – Fuorilegge

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Olly – Balorda nostalgia

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Tony Effe – Damme ‘na mano

Serena Brancale – Anema e core

Brunori SAS – L'albero delle noci

Modà – Non ti dimentico

Clara – Febbre

Fedez – Battito

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Bresh – La tana del granchio

Rocco Hunt – Mille vot' ancora

Joan Thiele – Eco

Sarah Toscano – Amarcord

Francesca Michielin – Fango in paradiso

The Kolors – Tu con chi fai l'amore?

