Chiara Ferragni devolverà il suo compenso da co-conduttrice della prima e ultima serata del Festival di Sanremo alla lotta contro la violenza sulle donne.

Lo ha comunicato lei stessa sul suo profilo Instagram, dopo aver annunciato la decisione in una conferenza stampa a Palazzo Parigi, a Milano, dove ha scelto di indossare una maglia con la scritta “Girls supporting Girls” (donne che supportano le donne). «In Italia oggi più che mai c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re (Donne in rete contro la violenza), un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e oltre 60 case rifugio», spiega l’imprenditrice digitale ai suoi oltre 28 milioni di follower.

Ferragni non ha ancora svelato l’entità del compenso e confessa: «Cosa farò sul palco? Non lo so ancora, di certo porterò i temi che tanto mi stanno a cuore».

L’influencer ha parlato delle relazioni tossiche che ha vissuto in passato, prima del matrimonio con il rapper Fedez: «Per me è importante parlare anche di violenza psicologica, di cui sono stata vittima anch’io. Dobbiamo imparare a non accettare come normali comportamenti di eccessivo possesso o gelosia. Sono molto frequenti e cercare scuse è sbagliatissimo. Questo progetto va nella direzione di rendere le donne libere e indipendenti economicamente, il passo necessario per sottrarsi alle violenze».

