Amadeus ha annunciato al Tg1 delle 13.30 i nomi dei cinque ospiti che si esibiranno dal palco Suzuki, allestito da qualche anno in piazza Colombo al centro di Sanremo, a pochi metri dall’Ariston.

Nella prima serata del Festival, martedì 6 febbraio, tocca a Lazza, che un anno fa si è classificato secondo con il brano “Cenere”.

Anche mercoledì 7 uno dei protagonisti del Festival 2023, Rosa Chemical: non solo per il brano “Made in Italy”, ma anche e soprattutto per l’esibizione con Fedez che tanto fece discutere e finì nel mirino dell’Agcom e dell’associazione Pro Vita & Famiglia.

Giovedì tocca alle due sorelle icone pop Paola & Chiara, che l’anno scorso hanno partecipato alla kermesse canora con “Furore” e quest’anno condurranno il Primafestival affiancate dai tiktoker Daniele Cabras e Mattia Stanga.

Venerdì 9 tocca a una veterana dell’Ariston, Arisa, che conta sei partecipazioni e due vittorie, una tra le Nuove Proposte l’altra tra i big.

Sabato 10 chiude la rassegna Tananai, la sua “Tango” l’anno scorso si è classificata quinta ma è stata la canzone che ha avuto più successo nei mesi successivi.

Sulla nave Costa Smeralda invece si esibiranno Tedua il martedì e il sabato, Bob Sinclar il mercoledì, Bresh il giovedì e Gigi D’Agostino il venerdì.

