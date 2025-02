Il 75° Festival di Sanremo 2025 si terrà al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Sono 29 gli artisti in gara con 29 canzoni inedite, tornano le “Nuove Proposte”, con quattro artisti che si esibiranno in una gara separata.

I cantanti in gara

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Bresh - "La tana del granchio"

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

Clara - "Febbre"

Coma_Cose - "Cuoricini"

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Fedez - "Battito"

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Giorgia - "La cura per me"

Irama - "Lentamente"

Joan Thiele - "Eco"

Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Marcella Bella - "Pelle diamante"

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Modà - "Non ti dimentico"

Noemi - "Se t'innamori muori"

Olly - "Balorda nostalgia"

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Rocco Hunt - "Mille vote ancora"

Rose Villain - "Fuorilegge"

Sarah Toscano - "Amarcord"

Serena Brancale - "Anema e core"

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"

The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"

I co-conduttori del Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025. Nel corso di ogni serata sarà affiancato da vari conduttori.

martedì 11 febbraio: Antonella Clerici e Gerry Scotti

mercoledì 12 febbraio: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

giovedì 13 febbraio: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

venerdì 14 febbraio: Mahmood e Geppi Cucciari

sabato 15 febbraio: Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2025

martedì 11 febbraio: Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad

mercoledì 12 febbraio: Damiano David e il cast del film "Follemente" (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria)

giovedì 13 febbraio: Duran Duran, i ragazzi di “Mare fuori 5” e Iva Zanicchi (premio alla carriera)

sabato 15 febbraio: Vanessa Scalera e Antonello Venditti (premio alla carriera)

I duetti e le cover della quarta serata

Achille Lauro e Elodie - "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè, un loro tributo a Roma

Bresh con Cristiano De André - "Creuza de mä" di Fabrizio De André

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - "L'anno che verrà" di Lucio Dalla

Clara con Il Volo - "The sound of silence" di Simon & Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira - "L'estate sta finendo" dei Righeira

Fedez con Marco Masini - "Bella stronza" di Marco Masini

Francesca Michielin e Rkomi - "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini

Francesco Gabbani con Tricarico - "Io sono Francesco" di Tricarico

Gaia con Toquinho -"La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni

Giorgia con Annalisa - "Skyfall" di Adele

Irama con Arisa - "Say something" degli A Great Big World con Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale - "Che cosa c'è" di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio - "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno

Marcella Bella con i Twin Violins - "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per caso - "Quando" di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga - "Angelo" di Francesco Renga

Noemi e Tony Effe - "Tutto il resto è noia" di Franco Califano

Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band - "Il pescatore" di Fabrizio De André

Rocco Hunt con Clementino - "Yes I know my way" di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello - "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

Sarah Toscano con gli Ofenbach - "Overdrive" degli Ofenbach con Norma Jean Martine

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - "If I ain’t got you" di Alicia Keys

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - "Amor de mi vida" dei Sottotono e "Aspettando il sole" di Neffa

Simone Cristicchi con Amara - "La cura" di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci - "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci

Willie Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga - "Un tempo piccolo" di Franco Califano

Il Primafestival

Il PrimaFestival sarà condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Ospiti fissi anche I Sansoni.

Il Dopofestival

Il "Dopofestival" sarà condotto da Alessandro Cattelan dall'11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival. Nel programma saranno presenti Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e gli Street Clerks.

Le Nuove Proposte

Vale LP e Lil Jolie - "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore"

Settembre - "Vertebre"

Maria Tomba - "Goodbye (Voglio Good Vibes)"

Alex Wise - "Rockstar"

Il Suzuki Stage

Mattia Stanga e Jody Cecchetto sono i presentatori degli artisti che si esibiranno ogni sera sul palco del Suzuki Stage in piazza Colombo.

martedì 11 febbraio: Raf

mercoledì 12 febbraio: BigMama

giovedì 13 febbraio: Ermal Meta

venerdì 14 febbraio: Benji & Fede

sabato 15 febbraio: Tedua

Il programma delle 5 serate di Sanremo 2025

La prima serata, martedì 11 febbraio, ascoltiamo le 29 canzoni in gara. Nella seconda e terza serata (mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio), si esibisce solo la metà degli artisti. Durante la seconda serata, le 4 Nuove Proposte si sfideranno in una doppia sfida che porterà in finale le 2 canzoni vincenti. La finale tra le 2 Nuove Proposte si terrà durante la terza serata e verrà proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Nella quarta serata i 29 artisti in gara dovranno esibirsi o tra di loro oppure insieme ad artisti loro ospiti con una canzone scelta tra i brani facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicati entro il 31 dicembre 2024. Verrà poi proclamato il vincitore delle serata Cover, una gara a parte rispetto alla classifica generale.

Nella quinta serata si esibiranno i 29 cantanti in gara e verrà stilata una classifica delle prime 5 posizioni (comunicate senza ordine di piazzamento) che porteranno a una nuova votazione per decretare il vincitore del Festival.

Giurie, votazioni e classifiche

Tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione: Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio.

Durante la prima serata le 29 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica senza ordine di piazzamento.

Nel corso della seconda e della terza serata le canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni senza ordine di piazzamento.

Nel corso della quarta serata i 29 artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%) e sarà proclamato il vincitore di serata.

Nella finalissima le 29 canzoni in gara saranno votate dalle 3 giurie e, al termine delle esibizioni, verranno comunicate le prime 5 posizioni in classifica senza ordine di piazzamento. Si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie dei primi 5 brani per poi arrivare al podio e alla proclamazione della canzone vincitrice del Festival. I voti si sommeranno a quelli delle votazioni precedenti.

