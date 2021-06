Insultato in mezzo alla strada perché vestito di fucsia.

E’ successo al cantante Sangiovanni, secondo classificato ad Amici e in testa alle hit parade con le sue “Malibu” e “Lady”.

"Passeggiavo per strada – ha raccontato lui stesso in una storia di Instagram -. Incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza”.

Ha voluto condividere questo episodio per “riflettere sul fatto che in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere. Grazie a tutti per il supporto”.

Il 18enne vicentino, al secolo Giovanni Pietro Damian, è fidanzato con la vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile.

