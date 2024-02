Era malata, e lo sapeva. Un tumore a entrambi i polmoni con metastasi al cervello. È stato il figlio Ciro De Lollis a raccontare gli ultimi mesi di vita di sua madre, Sandra Milo, morta il 29 gennaio a Roma.

Inizialmente – ha spiegato nel salotto della trasmissione tv “Verissimo” – aveva solo un dolore all’anca. I figli le avevano suggerito di sottoporsi ad alcuni accertamenti in vista di un eventuale intervento ed è stato in occasione di quegli esami che è emersa la presenza del tumore. Non aveva dolori, solo quello all’anca.

«Mia mamma – ha detto Ciro, secondogenito dell’attrice – non ha mai fumato in vita sua. Non voleva che si sapesse di questa malattia ma, ora che è venuta a mancare, secondo me è giusto che si sappia».

Sandra aveva chiesto ai figli di riportarla a casa, di non rimanere in ospedale, e loro hanno esaudito questo desiderio: «Le ho tenuto la mano fino all'ultimo».

