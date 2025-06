L’Esagono di Cala D’Ambra, a San Teodoro, apre le porte alla nuova edizione del Festival diretto dal musicista Carlo Sezzi. Ospiti di talento e tanta ottima musica animeranno, anche quest’estate, la bella terrazza sul mare, tra jazz, blues, gospel e qualche importante novità. Come l’Appuntamento al Blu Notte, originale e unico ciclo di jam session al chiaro di luna sulla spiaggia Cala d’Ambra, aperto ai musicisti che vogliano mettersi in evidenza suonando dal vivo, con il supporto di un gruppo stabile formato da batteria, contrabbasso, chitarra e pianoforte.

Gli appuntamenti al Blu Notte, fissati ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30, prevedono la partecipazione, di volta in volta, di un ospite solista con l’incursione estemporanea di altri musicisti che avranno la possibilità di partecipare all'evento. Il cartellone del “Cala D’Ambra Music Festival” prende il via sabato 21 giugno alle 19 con il “Movin' on Up Gospel Choir”, guidato e fondato dalla cantante e docente Pina Muroni. Il coro, costituitosi nel 2016, ha sede a Olbia e accoglie cantori provenienti da diverse precedenti esperienze sia corali sia solistiche. Attualmente conta circa trentacinque elementi tra coristi e musicisti della band che lo accompagna sempre dal vivo; ha all’attivo numerose partecipazioni di successo a rassegne e festival.

Sul palco di Cala D’Ambra si alterneranno poi Giuliano Rassu, Irene Loche, Francesco Piu, Naima Faraò, la Bluesunset Band, Yanara McDonald, Cristian Ferlito, Valeria Carboni, il Sardinian Swing Quintet accompagnati dai musicisti presenti nei singoli concerti. Spazio anche alla musica italiana con gli omaggi a Gabriella Ferri e Lucio Dalla e alla festa eno-gastronomica in programma il 17 luglio con la musica popolare e di tradizione animata dai Ballade Bois, dal Tenore Luisu Ozzanu, dal suonatore di launeddas Michele Deiana, dal coro “L’Aldia” e dal mini folk di San Teodoro.

